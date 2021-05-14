Девятилетняя девочка из Арабских Эмиратов стала одним из лучших диджеев мира

Еще в раннем детстве девочка часто наблюдала за своим отцом, и его мастерство казалось ей настоящей магией

Пока большинство детей увлекалось играми в куклы и машинки, 5-летняя Мишель Расул уже начала заниматься диджеингом. Еще в раннем детстве девочка часто наблюдала за своим отцом диджеем, и его мастерство казалось ей настоящей магией.

«Я смотрела на своего отца, когда он практиковался в диджеинге, и думала: «Вау, он просто волшебник!» Когда мне исполнилось пять лет, я сказал ему: «Папа, я хочу быть всемирно известным диджеем. Я начинаю тренироваться», — вспоминает Мишель.

Четыре года спустя в возрасте девяти лет Мишель стала одним из лучших диджеев мира. До того, как пандемия приостановила все массовые мероприятия, девочка регулярно выступала на детских вечеринках и музыкальных фестивалях по всему городу. Недавно Мишель играла на кулинарном фестивале в Дубае. Также она регулярно участвует в чемпионатах для диджеев, один из которых в этом году проводился онлайн, пишет New York Post.

«Я люблю диджеинг и мне нравится соревноваться. Это моя страсть», — говорит Мишель.

Кроме диджеинга Мишель увлекается брейк-дансом и игрой на бас-гитаре. Родители создали для нее страничку в Instagram, где она постоянно делится видеороликами с новыми музыкальными произведениями, а также проводит прямые эфиры, показывая подписчикам свое мастерство диджея в онлайн-формате.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.