Экс-супруга Виктора Павлика откровенно рассказала, как переживает потерю единственного сына



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Экс-супруга певца Виктора Павлика Лариса Созавева

Женщина поблагодарила всех подписчиков за сочувствие

Недавно певец Виктор Павлик и его супруга Лариса Созаева похоронили 21-летнего сына. Павел длительное время боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. Его мать в соцсети откровенно поделилась тем, как приняла смерть парня.

В начале сообщению Лариса поместила библейский текст о царе Давиде, также поблагодарила всех подписчиков за сочувствие. Как утверждает женщина, она уверена, что ее сын попал в Царство Небесное.

«В течение последних дней ко мне в друзья прислали запросы тысячи человек. Надеюсь, мы подружимся и будем полезны друг другу. Сотни комментариев и соболезнований, пожелания Царства небесного моему сыну. Значит вы верующие люди и это прекрасно. Многие присоединилось из любопытства, кто такая эта бывшая, что о ней пишут и цитируют?

Ваше волнение меня такое дорогое ... и когда вы утешали меня, я хотела обнять каждого и утереть ваши слезы.

Текст о царе Давиде я разместила не зря. Когда ребенок болел, плакала, стонала и я ... когда сын был взят - я успокоилась, я знаю, что он в Царстве небесном и беспокоиться не о чем. Бог дал, Бог взял и имя Его благословенно.

Жизнь продолжается, и я учусь жить без моего родного человечка.

Я хочу обратиться к женщинам, которые тяжело переживают потерю - наши близкие данные нам на определенный период, кому-то на больше времени, кому-то - на меньшее, одинаковых судеб нет. Похожи - так, поэтому мы и ищем, и читаем, и рассказываем о таких истории друг другу и радуемся. Чтобы не навредить себе, не ухудшить или не приобрести болезни, грустить чрезмерно опасно. Нужно все отдать в руки Бога и верить, что Он обо всем позаботится. Ведь любит всех людей без исключения», - заявила женщина.