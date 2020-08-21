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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри расстаются

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри

    Герцог Сассекский вскоре вернется в Великобританию

    Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. К счастью поклонников звездной пары, ненадолго. Герцогу нужно улететь в Великобританию, чтобы уладить визовые и налоговые вопросы.

    Как рассказала New Idea королевский эксперт Анджела Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился. Известно, что у принца нет американского гражданства, и он до сих пор не подавал документы на «грин карту». Доставить проблем герцогу могут и налоговые органы Штатов. Ведь в США можно не платить соответствующие сборы только 183 дня.

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    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются
    Меган Маркл и принц Гарри расстаются

    Также Левайн отметила, что Меган не полетит за океан вместе с мужем. Она все еще обижена на всю королевскую семью.

    Недавно стало известно, что новый дом в Санта-Барбаре герцоги Сассекские купили в ипотеку. Его стоимость оценивалась в 14,7 миллиона долларов, почти 10 из которых они попросили у банка. Ежемесячно им предстоит проводить платеж на сумму 37,5 тысячи долларов.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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    знаменитости Меган Маркл Принц Гарри шоу-бизнес
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