Трогательные фото людей, воссоединившихся со своими потерянными кошками спустя много лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали для вас трогательные фотографии и истории людей

Согласно исследованиям национального центра потерянных домашних животных, к ним за помощью в последние пять лет обратились более 15% жителей США, и всего 74% из них смогли воссоединиться со своими питомцами.

Но остальным 26% не стоит отчаиваться, ведь существует немало историй, когда кошки и собаки возвращались, когда от надежды вновь увидеть своего питомца ничего не оставалось. Мы собрали для вас трогательные фотографии и истории людей, воссоединившихся со своими питомцами спустя годы после их пропажи.

«Пожилая кошка, вернувшаяся домой спустя 13 лет после исчезновения», «Кошка прыгнула прямо на руки хозяйки, которую она не видела 536 дней», «Моя кошка пропала год назад. Мы с женой уже не верили, что она вернется, и наткнулись на нашу любимицу совершенно случайно, гуляя в соседнем квартале», «Мой кот Лось пропал четыре года назад. Недавно мы наконец его нашли благодаря микрочипу», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

Читайте также: Красотка-украинка и номер за 15 тыс. грн. Как Жан-Клод Ван Дамм проводит время в Киеве