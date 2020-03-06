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    Жизнь

    Disney не будет переносить кинопремьеры из-за коронавируса

    • Розсилка
    Disney не будет переносить кинопремьеры из-за коронавируса

    Компания не считает, что эпидемия повлияет на кассовые сборы

    Эпидемия коронавируса нанесла большой ущерб кинокомпаниям. Из-за карантина в Китае многие кинопремьеры переносятся или вовсе отменяются. Недавно стало известно о том, что новый фильм о приключениях Джеймса Бонда, который должен был появиться в кино уже этим летом, перенесен на ноябрь.

    Как выяснилось, многие кинокомпании даже не думают ни о каких резких действиях. Как сообщает издание Deadline, компания Disney уже оповестила все кинотеатры в северной части Америки о том, что все идет по плану, и фильмы будут выходить вовремя. Так что «Черная Вдова» от Marvel выйдет, как и обещали, 1 мая, а «Мулан» также появится в кинотеатрах в срок - в конце марта.

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    кино компания
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