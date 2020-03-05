Режиссер «Бэтмена» показал, как выглядит новый бэтмобиль



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Премьера нового «Бэтмена» состоится летом следующего года twitter.com/mattreevesLA

Некоторые зрители отметили, что бэтмобиль выглядит довольно скромно

Съемки новой части экранизации комиксов о человеке в костюме летучей мыши идут полным ходом. Некоторые фанаты сначала довольно негативно восприняли актера Роберта Паттинсона в роли Бэтмена. Но первые кадры показали, что даже вампир из «Сумерек» может весьма грозно смотреться в черном обтягивающем костюме при нужном освещении.

Режиссер нового фильма Мэтт Ривз порадовал поклонников саги и опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter первые фотографии главного транспортного средства защитника Готэма.

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