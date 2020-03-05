  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Режиссер «Бэтмена» показал, как выглядит новый бэтмобиль

    • Розсилка
    <p>Премьера нового &laquo;Бэтмена&raquo; состоится летом следующего года</p> <div></div> - Режиссер «Бэтмена» показал, как выглядит новый бэтмобиль

    Премьера нового «Бэтмена» состоится летом следующего года

    twitter.com/mattreevesLA

    Некоторые зрители отметили, что бэтмобиль выглядит довольно скромно

    Съемки новой части экранизации комиксов о человеке в костюме летучей мыши идут полным ходом. Некоторые фанаты сначала довольно негативно восприняли актера Роберта Паттинсона в роли Бэтмена. Но первые кадры показали, что даже вампир из «Сумерек» может весьма грозно смотреться в черном обтягивающем костюме при нужном освещении.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Режиссер «Бэтмена» показал, как выглядит новый бэтмобиль
    Режиссер «Бэтмена» показал, как выглядит новый бэтмобиль
    Режиссер «Бэтмена» показал, как выглядит новый бэтмобиль
    twitter.com/mattreevesLA

    Режиссер нового фильма Мэтт Ривз порадовал поклонников саги и опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter первые фотографии главного транспортного средства защитника Готэма.

     Читайте также: Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены

     

    знаменитости кино шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ