  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    В сеть попали кадры нового фильма «Бэтмен»

    • Розсилка
    В сеть попали кадры нового фильма «Бэтмен»
    Twitter: Matt Reeves

    Мэтт Ривз показал новый бэтмобиль

    В Сеть попали кадры фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, на которых заметно новый бэтмобиль. Снимки выложил сам режиссер ленты Мэтт Ривз в Twitter.

    Стоит отметить, что снятое авто несколько отходит от традиционных представлений о автомобиле Бэтмена. Авто больше напоминает американские маслкары с задним расположением двигателя.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В сеть попали кадры нового фильма «Бэтмен»
    В сеть попали кадры нового фильма «Бэтмен»
    В сеть попали кадры нового фильма «Бэтмен»

    Известно, что новый фильм о Бэтмене выйдет в прокат 25 июня 2021 года. На роль главного героя в нем претендовали также Арми Хаммер, Николас Холт и Аарон Тейлор-Джонсон. Однако в конце концов образ Бэтмена воплотит звезда фильма "Сумерки" Роберт Паттинсон.

    Женщину-кошку в новом Бэтмене сыграет Зои Кравиц, Энди Серкис дворецкого Альфреда, Колин Фаррелл – Пингвина, Джеффри Райт – комиссара полиции.

    фотография кино Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ