В сеть попали кадры нового фильма «Бэтмен»



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Twitter: Matt Reeves

Мэтт Ривз показал новый бэтмобиль

В Сеть попали кадры фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, на которых заметно новый бэтмобиль. Снимки выложил сам режиссер ленты Мэтт Ривз в Twitter.

Стоит отметить, что снятое авто несколько отходит от традиционных представлений о автомобиле Бэтмена. Авто больше напоминает американские маслкары с задним расположением двигателя.

Известно, что новый фильм о Бэтмене выйдет в прокат 25 июня 2021 года. На роль главного героя в нем претендовали также Арми Хаммер, Николас Холт и Аарон Тейлор-Джонсон. Однако в конце концов образ Бэтмена воплотит звезда фильма "Сумерки" Роберт Паттинсон.

Женщину-кошку в новом Бэтмене сыграет Зои Кравиц, Энди Серкис дворецкого Альфреда, Колин Фаррелл – Пингвина, Джеффри Райт – комиссара полиции.