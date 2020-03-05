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    Шоу-биз

    Премьеру нового «Джеймса Бонда» отложили из-за коронавируса

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    Премьеру нового «Джеймса Бонда» отложили из-за коронавируса

    Вместо апреля фильм теперь покажут только в ноябре 2020 года

    Мировую премьеру 25-й части бондианы «Не время умирать» перенесли с 10 апреля на ноябрь 2020 года из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Deadline. К такому решению пришли продюсеры фильма, изучив ситуацию на рынке кинопроката. В результате в Великобритании фильм покажут 12 ноября, в США – 25 ноября.

    «Не время умирать» – 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Главную роль в пятый и последний раз исполнит Дэниел Крейг. Его главного врага сыграет Рами Малек.

    По сюжету Джеймс Бонд отошел от службы и наслаждается жизнью на Ямайке. В какой-то момент к нему обращается его старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ и просит помочь спасти похищенного ученого. Но в результате спецагент попадает в ловушку загадочного злодея в маске, который вооружен технологическим оружием. Кроме того, Бонд знакомится со своей преемницей, которую в фильме сыграла Лашана Линч.

    Напомним, главный саундтрек к фильму записала Билли Айлиш.

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    знаменитости кино шоу-бизнес Билли Айлиш
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