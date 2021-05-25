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    Дизайнер из Исландии сделала одежду из желе (фото)

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    Дизайнер из Исландии сделала одежду из желе (фото)

    После носки одежду можно расплавить и сделать новую

    Исландский дизайнер Валдис Штейнардоттир (Valdís Steinarsdóttir) придумала носимые предметы из желе — их можно сделать, залив желатин и агар-агар в специальные формы и высушив (на сушку каждого уходит около суток), после чего носить наподобие доспехов.

    После того как эти предметы придут в негодность, их можно расплавить и сделать что-то новое — отходов не образуется. Штейнардоттир окрашивает материалы при помощи натуральных растительных красителей, получая оттенки от розового до ярко-красного.

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    Дизайнер из Исландии сделала одежду из желе (фото)
    Дизайнер из Исландии сделала одежду из желе (фото)

    Одежду из желе можно перерабатывать, а можно компостировать: «Я бы хотела, чтобы люди могли использовать этот материал как можно дольше. Если вы почувствуете, что он достиг финальной стадии своего жизненного цикла, вы можете позволить ему разложиться», — сказала дизайнер.

    По ее словам, ей было интересно сделать что-то похожее на пластик, но из натуральных материалов: «Этот метод изготовления одежды определенно заставляет нас остановиться и переосмыслить наши текущие методы производства. Технология исключает появление излишков и обрезков и использование синтетических материалов». Также одежду из желе можно точно подогнать по размеру, используя разные формы или просто подрезая получившееся полотно — обрезки легко переплавляются.

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америк

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    а

    Теги: мода и красота как быть модным
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    Дизайнер из Исландии сделала одежду из желе (фото)