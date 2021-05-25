Дизайнер из Исландии сделала одежду из желе (фото)

После носки одежду можно расплавить и сделать новую

Исландский дизайнер Валдис Штейнардоттир (Valdís Steinarsdóttir) придумала носимые предметы из желе — их можно сделать, залив желатин и агар-агар в специальные формы и высушив (на сушку каждого уходит около суток), после чего носить наподобие доспехов.

После того как эти предметы придут в негодность, их можно расплавить и сделать что-то новое — отходов не образуется. Штейнардоттир окрашивает материалы при помощи натуральных растительных красителей, получая оттенки от розового до ярко-красного.

Одежду из желе можно перерабатывать, а можно компостировать: «Я бы хотела, чтобы люди могли использовать этот материал как можно дольше. Если вы почувствуете, что он достиг финальной стадии своего жизненного цикла, вы можете позволить ему разложиться», — сказала дизайнер.

По ее словам, ей было интересно сделать что-то похожее на пластик, но из натуральных материалов: «Этот метод изготовления одежды определенно заставляет нас остановиться и переосмыслить наши текущие методы производства. Технология исключает появление излишков и обрезков и использование синтетических материалов». Также одежду из желе можно точно подогнать по размеру, используя разные формы или просто подрезая получившееся полотно — обрезки легко переплавляются.

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