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    Обнажающие ягодицы шорты модного бренда вызвали споры в сети (фото)

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    Обнажающие ягодицы шорты модного бренда вызвали споры в сети (фото)
    Фото: @fashionnova

    Пользователи сети раскритиковали дизайн вещи в комментариях

    Откровенный дизайн новой вещи популярного бренда Fashion Nova вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

    Речь идет о джинсовых шортах Barely There High Rise Denim Shorts с вырезами, оголяющими ягодицы. На снимке, размещенном в соцсети бренда, модель позирует в описанной вещи, сочетая ее с верхом от купальника и босоножками на плоской подошве. Шорты доступны в синей, черной и белой расцветках.

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    Обнажающие ягодицы шорты модного бренда вызвали споры в сети (фото)
    Обнажающие ягодицы шорты модного бренда вызвали споры в сети (фото)
    instagram.com/fashionnova/

    Пользователи сети раскритиковали дизайн вещи в комментариях. «Я этого не понимаю», «Это уже чересчур», «Кто вообще будет такое носить?», «Как будто голая», «Ужас», — высказывались они.

    Однако другие покупатели оценили шорты. «Я хочу их», «Так необычно!», «Я очень хочу их примерить», «Красиво!», «Очень оригинально!» — писали юзеры.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным шоу-бизнес
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