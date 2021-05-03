Обнажающие ягодицы шорты модного бренда вызвали споры в сети (фото)

Пользователи сети раскритиковали дизайн вещи в комментариях

Откровенный дизайн новой вещи популярного бренда Fashion Nova вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о джинсовых шортах Barely There High Rise Denim Shorts с вырезами, оголяющими ягодицы. На снимке, размещенном в соцсети бренда, модель позирует в описанной вещи, сочетая ее с верхом от купальника и босоножками на плоской подошве. Шорты доступны в синей, черной и белой расцветках.

Пользователи сети раскритиковали дизайн вещи в комментариях. «Я этого не понимаю», «Это уже чересчур», «Кто вообще будет такое носить?», «Как будто голая», «Ужас», — высказывались они.

Однако другие покупатели оценили шорты. «Я хочу их», «Так необычно!», «Я очень хочу их примерить», «Красиво!», «Очень оригинально!» — писали юзеры.

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