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    Невеста заказала платье на свадьбу, но получила костюм, в котором стыдно зайти в церковь (фото)

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    Невеста заказала платье на свадьбу, но получила костюм, в котором стыдно зайти в церковь (фото)

    В комментариях зрители удивились не меньше девушки

    Блогерша заказала платье в готическом стиле для свадьбы, но получила наряд, в котором в церковь вход воспрещен. Вместо элегантного корсета — боди пловчихи. А подписчики не подозревали, что товары из онлайн-магазина могут настолько отличаться от заявленного оригинала.

    Как правило, контент пользовательницы тиктока с никнеймом lillypuhalla набирал не более тысячи просмотров. Но ситуация изменилась 11 апреля — именно тогда блогерша запостила видео на тему покупок в интернете. Девушка рассказала, как пыталась найти дешевое платье на свадьбу и остановилась на варианте за 50 долларов— сочетании черного корсета с цветами со шлейфом в пол.

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    Невеста заказала платье на свадьбу, но получила костюм, в котором стыдно зайти в церковь (фото)
    Невеста заказала платье на свадьбу, но получила костюм, в котором стыдно зайти в церковь (фото)

    После того как покупательница оформила заказ, сайт был удален, а вместо роскошного наряда в готическом стиле героине пришло атласное боди с пришитой сзади прозрачной тканью.

    В комментариях зрители удивились не меньше тиктокерши: многие были не готовы к кардинальной разницей между заявленным платьем и тем подобием, которое пришло.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: мода и красота как быть модным курьез
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