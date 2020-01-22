  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Дочь Анджелины Джоли резко похудела из-за приема гормональных препаратов для смены пола

    • Розсилка
    <p>44-летняя Анджелина Джоли и ее 13-летняя дочь Шайло стали выглядеть особенно изможденными</p> <div></div> - Дочь Анджелины Джоли резко похудела из-за приема гормональных препаратов для смены пола

    44-летняя Анджелина Джоли и ее 13-летняя дочь Шайло стали выглядеть особенно изможденными

    Мать и дочь резко сбросили вес

    Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли живет в состоянии постоянного стресса, из-за этого она и худеет. Состояние звезды связано с ее тяжелым разрывом с Брэдом Питтом. Актрисе пришлось отпустить детей отпраздновать Рождество с бывшим мужем. По решению суда Брэд может видеться с наследниками, но Анджелине на этот раз пришлось отказаться от своих планов на праздник.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Дочь Анджелины Джоли резко похудела из-за приема гормональных препаратов для смены пола
    Дочь Анджелины Джоли резко похудела из-за приема гормональных препаратов для смены пола
    Дочь Анджелины Джоли резко похудела из-за приема гормональных препаратов для смены пола
    Дочь Анджелины Джоли резко похудела из-за приема гормональных препаратов для смены пола
    Дочь Анджелины Джоли резко похудела из-за приема гормональных препаратов для смены пола
    Дочь Анджелины Джоли резко похудела из-за приема гормональных препаратов для смены пола
    Дочь Анджелины Джоли резко похудела из-за приема гормональных препаратов для смены пола
    Дочь Анджелины Джоли резко похудела из-за приема гормональных препаратов для смены пола

    Инсайдер рассказал, что на фоне всех этих событий Джоли просто забывает о еде, питаясь преимущественно фруктами и кофе. Шайло тоже сильно похудела. Она регулярно принимает гормональные таблетки, чтобы поскорее совершить трансгендерный переход. Такие препараты не только помогают девочке стать похожей на мальчика, но и вызывают резкое снижение веса. Дочь Джоли и Питта недавно официально стала Джоном, как она давно просила близких ее называть.

      Читайте также: Как сестры: Полякова с дочкой похвастались телом в бикини (фото)

     

     

    знаменитости дети звезд актриса праздник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ