Дочь Анджелины Джоли резко похудела из-за приема гормональных препаратов для смены пола



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44-летняя Анджелина Джоли и ее 13-летняя дочь Шайло стали выглядеть особенно изможденными

Мать и дочь резко сбросили вес

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли живет в состоянии постоянного стресса, из-за этого она и худеет. Состояние звезды связано с ее тяжелым разрывом с Брэдом Питтом. Актрисе пришлось отпустить детей отпраздновать Рождество с бывшим мужем. По решению суда Брэд может видеться с наследниками, но Анджелине на этот раз пришлось отказаться от своих планов на праздник.

Инсайдер рассказал, что на фоне всех этих событий Джоли просто забывает о еде, питаясь преимущественно фруктами и кофе. Шайло тоже сильно похудела. Она регулярно принимает гормональные таблетки, чтобы поскорее совершить трансгендерный переход. Такие препараты не только помогают девочке стать похожей на мальчика, но и вызывают резкое снижение веса. Дочь Джоли и Питта недавно официально стала Джоном, как она давно просила близких ее называть.