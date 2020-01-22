Победительница проекта «Танцы со звездами 2018» отправилась на отдых: соблазнительные фото



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instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем и дочерью отдыхает в теплых краях

Илона Гвоздева с любимым и дочкой отправилась на зимние каникулы в Доминиканскую Республику. Первые снимки с океанского побережья танцовщица опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографиях Илона позирует на фоне океана в купальнике, имеющем цветочный принт. Таким образом девушка подчеркнула свою стройную и спортивную фигуру. Пляжный лук звезда дополнила черной кепкой и маленькой цепочкой.

«Если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее здесь, живя на берегу океана, ела бы каждый день экзотические фрукты и учила бы латиноамериканским танцам доминиканских детей», – написала в публикации Илона.