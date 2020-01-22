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    Жизнь

    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей

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    <p>Меган перестала носить украшения еще восьмого января</p> <div></div> - Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей

    Меган перестала носить украшения еще восьмого января

    Ее Евличество вскоре может забрать у нее одежду, купленную за 2 года

    Из-за отказа от королевских обязанностей Меган Маркл останется без всех дорогостоящих и эксклюзивных ювелирных украшений, обладательницей которых она стала, выйдя замуж за принца Гарри. Такие меры в отношении жены внука приняла Елизавета II. Монархиня не исключает, что заберет у Маркл даже обручальное кольцо.

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    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей
    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей
    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей
    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей
    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей
    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей
    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей
    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей
    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей
    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей
    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей
    Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей

    «Королева настолько плохо отреагировала на решение Меган и Гарри уйти, что даже приказала внуку вернуть обручальное кольцо Меган обратно в сокровищницу, – приводит слова инсайдера издание Nowtolove.com. – Да, это было опрометчивое решение, принятое в гневе, и оно не может быть справедливым. Но на самом деле кольцо и все украшения – собственность королевы».

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