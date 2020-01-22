Елизавета II лишила Меган Маркл почти всех драгоценностей



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Меган перестала носить украшения еще восьмого января

Ее Евличество вскоре может забрать у нее одежду, купленную за 2 года

Из-за отказа от королевских обязанностей Меган Маркл останется без всех дорогостоящих и эксклюзивных ювелирных украшений, обладательницей которых она стала, выйдя замуж за принца Гарри. Такие меры в отношении жены внука приняла Елизавета II. Монархиня не исключает, что заберет у Маркл даже обручальное кольцо.

«Королева настолько плохо отреагировала на решение Меган и Гарри уйти, что даже приказала внуку вернуть обручальное кольцо Меган обратно в сокровищницу, – приводит слова инсайдера издание Nowtolove.com. – Да, это было опрометчивое решение, принятое в гневе, и оно не может быть справедливым. Но на самом деле кольцо и все украшения – собственность королевы».