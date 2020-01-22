47-летняя Камерон Диас впервые вышла на публику после рождения дочери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В конце 2019 года 47-летняя Камерон Диас и ее 40-летний супруг Бенджи Мэдден впервые стали родителями

Несмотря на роды, фигура актриса сохранила стройную форму

После новости о том, что голливудская звезда Камерон Диас родила первенца, папарацци дежурят возле дома звездной блондинки, чтобы хоть издали запечатлеть малышку Раддикс. Но пока в их объективы попала только сама будущая мама.

Судя по всему, Камерон вышла по делам, выбрав удобный образ. Поклонники актрисы, которые уже увидели первые снимки блондинки в новом для нее статусе мамы, задались одним вопросом: «А она точно рожала?». Настолько стройной осталась фигура звезды.