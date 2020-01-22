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    Шоу-биз

    47-летняя Камерон Диас впервые вышла на публику после рождения дочери

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    <p>В конце 2019 года 47-летняя Камерон Диас и ее 40-летний супруг Бенджи Мэдден впервые стали родителями</p> <div></div> - 47-летняя Камерон Диас впервые вышла на публику после рождения дочери

    В конце 2019 года 47-летняя Камерон Диас и ее 40-летний супруг Бенджи Мэдден впервые стали родителями

    Несмотря на роды, фигура актриса сохранила стройную форму

    После новости о том, что голливудская звезда Камерон Диас родила первенца, папарацци дежурят возле дома звездной блондинки, чтобы хоть издали запечатлеть малышку Раддикс. Но пока в их объективы попала только сама будущая мама.

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    47-летняя Камерон Диас впервые вышла на публику после рождения дочери
    47-летняя Камерон Диас впервые вышла на публику после рождения дочери

    Судя по всему, Камерон вышла по делам, выбрав удобный образ. Поклонники актрисы, которые уже увидели первые снимки блондинки в новом для нее статусе мамы, задались одним вопросом: «А она точно рожала?». Настолько стройной осталась фигура звезды.

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