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    Жизнь

    Дочь Кайли Дженнер провела сутки в больнице

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    Кайли Дженнер с дочкой Сторми - Дочь Кайли Дженнер провела сутки в больнице
    Кайли Дженнер с дочкой Сторми
    instagram.com/kyliejenner

    У малышки диагностировали аллергию

    21-летняя Кайли Дженнер рассказала поклонникам, что ее годовалая дочь Сторми попала в больницу. У малышки появились проблемы со здоровьем.

    Телезвезда опубликовала снимок со спящей девочкой, укутанной в одеяльце, и поделилась своими переживаниями. Она призналась, что целый день провела со Сторми в больнице из-за ее аллергии. Кайли рассказала о состоянии малышки.

    «У Сторми была аллергическая реакция, но сейчас дочь в полном порядке, и мы с ней уже дома. Когда в жизни случаются подобные вещи, все остальное кажется мелочами. Да благословит Бог всех мам с больными детьми. Хочется послать вам всю свою любовь и положительную энергию», — поделилась Дженнер.


    Дочь Кайл Дженнер

    Дочь Кайл Дженнер

    Это не первый подобный случай в клане Кардашьян-Дженнер. Ранее с подозрением на аллергию был госпитализирован трехлетний сын Канье Уэста и Ким Кардашьян.

    Кайли стала мамой в феврале прошлого года. Дженнер родила дочь от возлюбленного Трэвиса Скотта. Кайли признавалась в интервью, что после рождения малышки Сторми у нее появились комплексы по поводу ее тела. Чтобы вернуться к былой форме, теледиве пришлось ограничить себя в еде и чаще ходить в спортзал.

    Джерело: graziamagazine.ru

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