Дочь Кайли Дженнер провела сутки в больнице



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Кайли Дженнер с дочкой Сторми instagram.com/kyliejenner

У малышки диагностировали аллергию

21-летняя Кайли Дженнер рассказала поклонникам, что ее годовалая дочь Сторми попала в больницу. У малышки появились проблемы со здоровьем.

Телезвезда опубликовала снимок со спящей девочкой, укутанной в одеяльце, и поделилась своими переживаниями. Она призналась, что целый день провела со Сторми в больнице из-за ее аллергии. Кайли рассказала о состоянии малышки.

«У Сторми была аллергическая реакция, но сейчас дочь в полном порядке, и мы с ней уже дома. Когда в жизни случаются подобные вещи, все остальное кажется мелочами. Да благословит Бог всех мам с больными детьми. Хочется послать вам всю свою любовь и положительную энергию», — поделилась Дженнер.





Дочь Кайл Дженнер

Это не первый подобный случай в клане Кардашьян-Дженнер. Ранее с подозрением на аллергию был госпитализирован трехлетний сын Канье Уэста и Ким Кардашьян.

Кайли стала мамой в феврале прошлого года. Дженнер родила дочь от возлюбленного Трэвиса Скотта. Кайли признавалась в интервью, что после рождения малышки Сторми у нее появились комплексы по поводу ее тела. Чтобы вернуться к былой форме, теледиве пришлось ограничить себя в еде и чаще ходить в спортзал.

Джерело: graziamagazine.ru