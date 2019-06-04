Ляшко в годовщину свадьбы показал милые фото с «Ростиком»



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Ляшко с супругой Фото: facebook.com/O.Liashko

Политик трогательно признался в любви своей жене

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и его жена Росита отпраздновали первую годовщину своей свадьбы. По этому случаю политик поделился в сети большой подборкой фото с любимым половиной. И, конечно же, посвятил «Ростику» трогательный сообщение.

«Сегодня год, как мы с Роситой официально поженились. Хотя вместе мы больше 20 лет, у нас уже взрослая замечательная дочь Владислава и куча общих воспоминаний. Но только в прошлом году я наконец сделал ей предложение стать моей женой, и она ответила «да», - написал Ляшко.

«Как и раньше, я пою жене песни и танцую с ней утром, а она - балует меня вкусностями. Именно о такой семье я мечтал из интерната. Пусть каждому так повезет с женой, как мне! Кстати, за этот год мы слегка поссорились только один раз, надеюсь, что последний. Ростик, с годовщиной нас. Люблю тебя!», - заявил Ляшко.