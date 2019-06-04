Отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера «висят на волоске» после истории с Леди Гагой



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Несмотря на фотоотчеты папарацци с романтических и семейных прогулок Ирины Шейк и Брэдли Купера, инсайдеры настойчиво предрекают им скорое расставание

В этот раз анонимный источник рассказал изданию Page Six, что отношения звездной пары «висят на волоске».

Стоит отметить, что многие инсайдеры и таблоиды ждали разрыва между Купером и Шейк с самого начала их романа. Влюбленные начали встречаться в 2015 году, через два года стали родителями и не раз выходили на красную дорожку вместе. А вот комментировать личную жизнь актер и модель отказываются, на основе чего журналисты делают собственные выводы.

«Они пытаются сохранить отношения ради своей дочери, но на самом деле все плохо. Никто из них не счастлив. Их отношения висят на волоске», — рассказал анонимный источник.

Разумеется, паре припомнили случай с Леди Гагой, из-за которого слухи о тайном романе не смолкали на протяжении нескольких месяцев. Певице пришлось оправдываться на шоу Джимми Киммела и объяснять, что их с Купером любовь не более чем отрепетированная постановка в целях продвижения фильма «Звезда родилась».

Издание Page Six еще в прошлом октябре передавало слова инсайдера о том, что Ирина и Брэдли несчастливы вместе и едва разговаривают друг с другом. Однако вскоре другой источник, близкий к паре, опроверг это заявление. Сама Шейк в интервью изданию Glamour сказала: «Я решила, что моя личная жизнь не будет на виду у всех. Собственно, потому она и называется личной».

Джерело: popcornnews