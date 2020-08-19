Звезда «Очень странных дел» потерял работу из-за пандемии и стал официантом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Медицинская маска оказалась не лучшей маскировкой для юной звезды

17-летний актер Гейтен Матараццо, ставший известным благодаря роли в нашумевшем сериале Netflix «Очень странные дела», резко сменил вид деятельности из-за пандемии. Поскольку съемки четвертого сезона были остановлены из-за коронавируса, Гейтен не стал терять времени зря и устроился на работу в обычное кафе. Там же сейчас работают несколько его родственников.

Медицинская маска оказалась не лучшей маскировкой для юной звезды, чей проект смотрят миллионы людей по всему миру (третий сезон лишь за первые недели после премьеры оценили 64 миллиона зрителей), поэтому в Инстаграме, конечно, появились пруфы — фото Гейтена на работе с фанатами. Учитывая, что после трех сезонов «Очень странных дел» парню вряд ли нужны деньги, он, наверное, просто хотел разбавить самоизоляцию.

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