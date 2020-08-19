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    Шоу-биз

    Пышногрудая Рита Ора поплавала обнаженной в бассейне и показала фото

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    Певица Рита Ора - Пышногрудая Рита Ора поплавала обнаженной в бассейне и показала фото
    Певица Рита Ора
    Фото: @ritaora

    Звезда отдыхает на вилле, аренда которой составляет 17 тысяч фунтов стерлингов за ночь

    Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась откровенными фотографиями с отдыха на острове Корфу и удивила фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

    На одном из размещенных кадров 29-летнюю знаменитость сняли топлес в розовых плавках во время плавания в бассейне. При этом грудь Ора прикрыла руками. На другом снимке она лежит в зеленом бикини на краю бассейна, с которого открывается вид на море. «Лучшие несколько недель с лучшими людьми в моем счастливом месте», — подписала исполнительница пост, который набрал больше 600 тысяч лайков.

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    Пышногрудая Рита Ора поплавала обнаженной в бассейне и показала фото
    Пышногрудая Рита Ора поплавала обнаженной в бассейне и показала фото
    Пышногрудая Рита Ора поплавала обнаженной в бассейне и показала фото
    Фото: @ritaora

    Поклонники оценили фотографии и внешний вид знаменитости. «Ты выглядишь такой счастливой!», «Самая прекрасная», «Вау!», «Невероятные фото, Рита! Наслаждайся!», «Идеальная», — комментировали они.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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