Пышногрудая Рита Ора поплавала обнаженной в бассейне и показала фото



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Певица Рита Ора Фото: @ritaora

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Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась откровенными фотографиями с отдыха на острове Корфу и удивила фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На одном из размещенных кадров 29-летнюю знаменитость сняли топлес в розовых плавках во время плавания в бассейне. При этом грудь Ора прикрыла руками. На другом снимке она лежит в зеленом бикини на краю бассейна, с которого открывается вид на море. «Лучшие несколько недель с лучшими людьми в моем счастливом месте», — подписала исполнительница пост, который набрал больше 600 тысяч лайков.

Поклонники оценили фотографии и внешний вид знаменитости. «Ты выглядишь такой счастливой!», «Самая прекрасная», «Вау!», «Невероятные фото, Рита! Наслаждайся!», «Идеальная», — комментировали они.

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