Как прошла закрытая вечеринка Мадонны в честь ее 62-летия: опубликовано видео
Певица Мадонна
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На вечеринке с бассейном присутствовали танцоры и факир
Певица Мадонна опубликовала видео с закрытой вечеринки в честь своего 62-летия, прошедшей в Ямайке. Запись появилась в Instagram-аккаунте артистки.
На вечеринке с бассейном присутствовали танцоры и факир. На записи видно, как 62-летняя Мадонна танцует со своими детьми и друзьями.
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