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    Шоу-биз

    Как прошла закрытая вечеринка Мадонны в честь ее 62-летия: опубликовано видео

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    Певица Мадонна - Как прошла закрытая вечеринка Мадонны в честь ее 62-летия: опубликовано видео
    Певица Мадонна
    instagram.com/madonna/

    На вечеринке с бассейном присутствовали танцоры и факир

    Певица Мадонна опубликовала видео с закрытой вечеринки в честь своего 62-летия, прошедшей в Ямайке. Запись появилась в Instagram-аккаунте артистки.

    На вечеринке с бассейном присутствовали танцоры и факир. На записи видно, как 62-летняя Мадонна танцует со своими детьми и друзьями.

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    Публикация от Madonna (@madonna)

    В июле Мадонну пристыдили после того, как она опубликовала в соцсетях видео о якобы существующем лекарстве от коронавируса.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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