Как прошла закрытая вечеринка Мадонны в честь ее 62-летия: опубликовано видео



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Певица Мадонна instagram.com/madonna/

На вечеринке с бассейном присутствовали танцоры и факир

Певица Мадонна опубликовала видео с закрытой вечеринки в честь своего 62-летия, прошедшей в Ямайке. Запись появилась в Instagram-аккаунте артистки.

На вечеринке с бассейном присутствовали танцоры и факир. На записи видно, как 62-летняя Мадонна танцует со своими детьми и друзьями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 18 Авг 2020 в 1:07 PDT

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