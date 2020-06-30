Очередную российскую звезду госпитализировали с коронавирусом



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Певица Анита Цой Фото: @anitatsoy

Исполнительница соблюдала режим строгой самоизоляции в течение трех месяцев

Известная российская певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусом. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает РИА Новости.

Исполнительница соблюдала режим строгой самоизоляции в течение трех месяцев и необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения, уточняет портал dni.ru. Ее состояние оценивается как «серьезное, но не безнадежное».

В мае Цой обвинили в живодерстве из-за швыряния кота. В ролике можно увидеть, как артистка подбрасывает питомца, но не может его поймать, и кот падает на землю.

49-летняя Анита Цой — российская певица корейского происхождения. Она начала музыкальную карьеру в 1986-м и с тех пор выпустила восемь сольных альбомов.

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