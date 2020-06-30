Dr. Dre разводится с женой после 24 лет брака. Им предстоит разделить состояние в $800 миллионов



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Рэпер Dr. Dre с женой

Доктор Дре прославился как участник гангста-рэп-группы N.W.A

Супруга рэпера и продюсера Андре Ромелла Янга, более известного под псевдонимом Доктор Дре (Dr. Dre) Николь Янг ушла от мужа и подала на развод. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что в качестве причины развода Янг указала «несовместимые различия». Она также потребовала присудить ей алименты.

Пара находилась в браке 24 года. Они поженились 25 мая 1996 года, не заключив при этом брачный договор. Состояние 55-летнего Доктора Дре оценивается в 800 миллионов долларов. В браке у них родились два ребенка, уже достигших совершеннолетия.

Доктор Дре прославился как участник гангста-рэп-группы N.W.A. После ее распада в 1990-х он начал сольную карьеру, а также основал собственный лейбл Aftermath Entertainment.

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