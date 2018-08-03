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    Жизнь

    Дочь Стива Джобса рассказала об отношения с отцом: Он не скрывал неприязнь ко мне

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    Стив Джобс и его дочь&nbsp;Лиза Бреннан-Джобс - Дочь Стива Джобса рассказала об отношения с отцом: Он не скрывал неприязнь ко мне
    Стив Джобс и его дочь Лиза Бреннан-Джобс

    40-летняя дочь Стива Джобса Лиза Бреннан-Джобс написала книгу Small Cry

    На страницах биографии журналистка рассказала, какие издевательства терпела от отца, который не хотел признавать ее.

    Так, однажды девушка попросила у отца его автомобиль Porsche. На это Стив резко ответил ей, что она ничего не получит. «После его слов что-то сжалось в моей груди. Я не знаю, что он имел в виду — машину, дом, еще что-то. И хотя в окно просачивался яркий дневной свет, между нами была темнота».

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    С сожалением Лиза отмечает — Стив стыдился ее. Он не скрывал неприязнь. Однажды, когда девушки собиралась уезжать из его дома, она нанесла на тело духи с ароматом розы. Лиза зашла в комнату к папе, сказала ему пока и уже почти вышла, когда он кликнул ее: «Ты пахнешь туалетом», — бросил Джобс.

    Стив и мама Лизы познакомились в 1972 году — обоим было по 17 лет. Они встречались пять лет и расстались, как только Крисанн Бреннан забеременела. Стив долго время отрицал, что Лиза его дочь. Он заявлял, что бесплоден. Однако днк-экспертиза доказала обратное. Более того, в браке с Лорен Пауэлл у него появилось трое детей.

    Джерело: graziamagazine.ru

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