Стало известно, кто станет главной подружкой невесты на свадьбе принцессы Евгении
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Розсилка
В октябре этого года королевскому дому Англии предстоит сыграть еще одну свадьбу
Замуж выходит внучка Елизаветы II - принцесса Евгения. По этому случаю практически каждый день британские СМИ стараются добыть новые подробности предстоящего торжества, узнавая из доступных им источников количество гостей на свадьбе, имена звездных участников торжества, об угощениях и многом другом. На этот раз слово взяла сама Евгения, снявшись для нового номера британского Vogue вместе с сестрой Беатрис.«Я вообще не испытываю стресса. Можно начать нервничать, если много думать о том, чтобы все было идеально. Но потом ты просто понимаешь, что рядом будет человек, которого ты любишь и с которым хочешь прожить всю жизнь, и ничто другое не имеет значения», - рассказала принцесса Евгения британскому Vogue.
И хотя на подготовку к торжеству был выделен специальный штат сотрудников, в заботы погрузились и сами невеста с женихом. Так, Евгения рассказывает, что один из важных моментов для них: проследить, чтобы все было экологично. Свадьба - свободная от пластика, такой лозунг выбрали для своего торжества будущие супруги.
Поддержка и помощь сестры Беатрис в подготовке также неоценима, признается Евгения. «Мы друг для друга - скала», - говорит она в интервью.
«Мы первые молодые женщины во дворце, которые пытаются одновременно быть принцессами, строить карьеру и личную жизнь», - говорят о себе сестры.
Евгения - директор Лондонской художественной галереи Hauser & Wirth, а Беатрис работает в американской технологической компании Afiniti.
Джерело: Hello!