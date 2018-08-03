Стало известно, кто станет главной подружкой невесты на свадьбе принцессы Евгении

В октябре этого года королевскому дому Англии предстоит сыграть еще одну свадьбу

Замуж выходит внучка Елизаветы II - принцесса Евгения. По этому случаю практически каждый день британские СМИ стараются добыть новые подробности предстоящего торжества, узнавая из доступных им источников количество гостей на свадьбе, имена звездных участников торжества, об угощениях и многом другом. На этот раз слово взяла сама Евгения, снявшись для нового номера британского Vogue вместе с сестрой Беатрис.

«Я вообще не испытываю стресса. Можно начать нервничать, если много думать о том, чтобы все было идеально. Но потом ты просто понимаешь, что рядом будет человек, которого ты любишь и с которым хочешь прожить всю жизнь, и ничто другое не имеет значения», - рассказала принцесса Евгения британскому Vogue.