Известный тату-манекенщик Zombie Boy написал пост в соцсети и совершил суицид



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Zombie Boy

Эффектному парню было всего 32 года

Известный манекенщик Рик Дженест, более известный по имени Zombie Boy из-за огромного количества татуировок на теле, покончил с жизнью самоубийством в своей квартире в Канаде.

«Вся семья Dulcedo поражена и расстроена этой трагедией. Zombie Boy, Рик, любил всех, кто имел возможность знать его. Икона художественной сцены и мира моды, этот новатор, который был против нынешней популярной культуры, завоевывал все сердца. Мы получили плохие новости в начале дня, и члены команды бросились поддерживать его семью и близких в этот ужасный и тяжелый момент», - так написали в соцсети руководители модельного агенства в котором работал Рик.

Позднее стало известно, что перед смертью Zombie Boy написал прощальный пост в соцсети.

Содержание поста, а также время его размещения натолкнули фанатов на мысль, что таким образом Дженест попрощался с жизнью.

«Дамбалла лопнула над звездами, повисшими над нами, душа душила камень из камня, так как огонь лежал между двумя судами самых суровых, менее страшных, прямых, каждое дыхание режет лед, так как плоть взвешивается перед смертью старых узких ворот, где смел и дерзок последний ритуал», - написал Дженест.