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    Жизнь

    Дуа Липа закрутила роман с братом Джиджи и Беллы Хадид

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    Дуа Липа закрутила роман с братом Джиджи и Беллы Хадид
    super.ru

    Певица Дуа Липа и младший брат Беллы и Джиджи Хадид вместе появились на фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-парке. И их объятия были красноречивее любых слов

    Об отношениях 23-летней певицы и 20-летнего манекенщика заговорили несколько недель назад - после вечеринки по случаю дня рождения Анвара, на которую была приглашена Дуа Липа. По словам очевидцев, в тот вечер они вели себя как пара и много флиртовали.

    К слову, на тот момент певица уже рассталась со своим бойфрендом, моделью Айзеком Кэрью, роман с которым продлился 4 года. Так что сердце Липы вполне было готово к новым отношениям. В эти выходные Анвар и Дуа впервые продемонстрировали нежные чувства на публике. Насколько они реальны или это пиар-роман, покажет, конечно, время.

    Напомним, в начале июля ходили слухи о зарождающихся отношениях Анвара Хадида с 22-летней Кендалл Дженнер. Страстные объятия и поцелуи, впрочем, ни к чему не привели. До этого Анвар в течение полутора лет встречался с актрисой Николой Пельц. В 2018 году они расстались.


    Джерело: Hello!

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