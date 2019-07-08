Дуа Липа закрутила роман с братом Джиджи и Беллы Хадид



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Певица Дуа Липа и младший брат Беллы и Джиджи Хадид вместе появились на фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-парке. И их объятия были красноречивее любых слов

Об отношениях 23-летней певицы и 20-летнего манекенщика заговорили несколько недель назад - после вечеринки по случаю дня рождения Анвара, на которую была приглашена Дуа Липа. По словам очевидцев, в тот вечер они вели себя как пара и много флиртовали.

К слову, на тот момент певица уже рассталась со своим бойфрендом, моделью Айзеком Кэрью, роман с которым продлился 4 года. Так что сердце Липы вполне было готово к новым отношениям. В эти выходные Анвар и Дуа впервые продемонстрировали нежные чувства на публике. Насколько они реальны или это пиар-роман, покажет, конечно, время.

Напомним, в начале июля ходили слухи о зарождающихся отношениях Анвара Хадида с 22-летней Кендалл Дженнер. Страстные объятия и поцелуи, впрочем, ни к чему не привели. До этого Анвар в течение полутора лет встречался с актрисой Николой Пельц. В 2018 году они расстались.





Джерело: Hello!