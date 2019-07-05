Тина Кароль продолжает баловать поклонников соблазнительными снимками



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Тина Кароль instagram.com/tina_karol

Томный взгляд, облегающие стильные луки - все это подчеркивает сексуальность украинской певицы

Для того, что бы мужчины хотели рассматривать каждый сантиметр тела и «раздевали» глазами, совершенно не обязательно фотографироваться в микро-бикини или топлес.

Видимо, именно эту мысль хотела донести украинская певица Тина Кароль, которая предстала в новой фотосессии в обольстительном образе.

Стоит отметить, что подобранные для фотосета луки не были откровенными. Сдержанность и легкий намек на сексуальность - все это будоражит поклонников Кароль снова и снова.