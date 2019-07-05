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    Шоу-биз

    Тина Кароль продолжает баловать поклонников соблазнительными снимками

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    Тина Кароль - Тина Кароль продолжает баловать поклонников соблазнительными снимками
    Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol

    Томный взгляд, облегающие стильные луки - все это подчеркивает сексуальность украинской певицы

    Для того, что бы мужчины хотели рассматривать каждый сантиметр тела и «раздевали» глазами, совершенно не обязательно фотографироваться в микро-бикини или топлес.

    Видимо, именно эту мысль хотела донести украинская певица Тина Кароль, которая предстала в новой фотосессии в обольстительном образе.

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    Тина Кароль продолжает баловать поклонников соблазнительными снимками
    Тина Кароль продолжает баловать поклонников соблазнительными снимками
    Тина Кароль продолжает баловать поклонников соблазнительными снимками
    Тина Кароль продолжает баловать поклонников соблазнительными снимками
    instagram.com/tina_karol

    Стоит отметить, что подобранные для фотосета луки не были откровенными. Сдержанность и легкий намек на сексуальность - все это будоражит поклонников Кароль снова и снова. 

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