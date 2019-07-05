Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини



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Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Супруга Потапа часто хвастается своими формами

32-летняя Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике. Популярная украинская певица также дала советы поклонникам, как обрести уверенность в себе. По словам звезды, уверенному в себе человеку легче осуществлять свои мечты.

Певица опубликовала фото, на котором позировала лежа. Настя нежилась на солнце в серебристом купальнике и демонстрировала стройную фигуру. В комментарии к посту артистка решила обсудить с поклонниками тему уверенности в себе.

«Уверенность в себе помогает осуществлять мечты. Но этому тоже нужно научиться: усердно работать над своим телом и мыслями и никогда не останавливаться на достигнутом!» — написала в Instagram звезда.

«Важно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь нам, девочкам, так важно чувствовать себя самыми красивыми! Поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать, и вы никогда не сойдете с дистанции», — высказалась артистка.

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