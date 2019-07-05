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    Шоу-биз

    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини

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    <p>Настя Каменских</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> - Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини

    Настя Каменских

    instagram.com/kamenskux/

    Супруга Потапа часто хвастается своими формами

    32-летняя Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике. Популярная украинская певица также дала советы поклонникам, как обрести уверенность в себе. По словам звезды, уверенному в себе человеку легче осуществлять свои мечты.

    Певица опубликовала фото, на котором позировала лежа. Настя нежилась на солнце в серебристом купальнике и демонстрировала стройную фигуру. В комментарии к посту артистка решила обсудить с поклонниками тему уверенности в себе.

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    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    Похудевшая Настя Каменских восхитительную фигуру в серебристом бикини
    instagram.com/kamenskux/

     «Уверенность в себе помогает осуществлять мечты. Но этому тоже нужно научиться: усердно работать над своим телом и мыслями и никогда не останавливаться на достигнутом!» — написала в Instagram звезда.

     «Важно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь нам, девочкам, так важно чувствовать себя самыми красивыми! Поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать, и вы никогда не сойдете с дистанции», — высказалась артистка.

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    Настя Каменских певица
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