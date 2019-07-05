Екатерина Бужинская пожаловалась в соцсети на няню: злоупотребляла алкоголем и давала ребенку успокоительное



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Украинская артистка шокировала поклонников

Известная украинская певица Екатерина Бужинская и мама трех детей, которая недавно опубликовала трогательные семейные фото, шокировала поклонников и простых украинцев в соцсети. На своей странице в Facebook, артистка сообщила о неприятном инциденте, которой случился в ее семье.

По словам артистки, одна из нянь употребляла спиртные напитки на рабочем месте и давала ребенку успокоительное.

В комментариях украинские звезды и ошеломленные поклонники попытались поддержать певицу.

«Это просто ужас. Тема няни для меня сейчас тоже очень актуальна ... Страшно...Кати, я желаю удачи и пусть малышам никто никогда больше не навредит», - написала под постом украинская певица Гайтана.

Стоит отметить, что многие фолловеры Бужинской признались, что если бы в их доме произошла подобная ситуация, то няня вряд ли осталась бы целой и невредимой.

«Уничтожила», «прибила бы», «задушила бы собственными руками», - написали украинцы в комментариях.

Некоторые пользователи сети посоветовали опубликовать имя и фамилию няни, что бы лишить ее возможности работать на подобной должности. Другие же, порекомендовали артистке подать на няню в суд.

«Обращение в полицию/суд. Публикация фото и имени в соц.сетях и группах, чтобы другие не взяли на работу. Проверить здоровье ребенка, если есть подозрения на изменение состояния, то помимо халатности ещё и моральный ущерб и нанесение вреда здоровью. То есть подать в суд как два дела», - советую в сети.















