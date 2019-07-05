Екатерина Бужинская пожаловалась в соцсети на няню: злоупотребляла алкоголем и давала ребенку успокоительное
Украинская артистка шокировала поклонников
Известная украинская певица Екатерина Бужинская и мама трех детей, которая недавно опубликовала трогательные семейные фото, шокировала поклонников и простых украинцев в соцсети. На своей странице в Facebook, артистка сообщила о неприятном инциденте, которой случился в ее семье.
По словам артистки, одна из нянь употребляла спиртные напитки на рабочем месте и давала ребенку успокоительное.
В комментариях украинские звезды и ошеломленные поклонники попытались поддержать певицу.
«Это просто ужас. Тема няни для меня сейчас тоже очень актуальна ... Страшно...Кати, я желаю удачи и пусть малышам никто никогда больше не навредит», - написала под постом украинская певица Гайтана.
Стоит отметить, что многие фолловеры Бужинской признались, что если бы в их доме произошла подобная ситуация, то няня вряд ли осталась бы целой и невредимой.
«Уничтожила», «прибила бы», «задушила бы собственными руками», - написали украинцы в комментариях.
Некоторые пользователи сети посоветовали опубликовать имя и фамилию няни, что бы лишить ее возможности работать на подобной должности. Другие же, порекомендовали артистке подать на няню в суд.