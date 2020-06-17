Фото уморительных собак, которые заставят вас хохотать в голос



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Мы собрали фото самых забавных собак, которые любят дурачится

Собаки всегда на позитиве и никому не дадут хандрить и грустить почем зря, что бы ни происходило. Они не любят сидеть на месте и действительно умеют наслаждаться жизнью в настоящем.

Мы собрали фото самых забавных собак, которые дурачатся, гуляют, общаются с хозяевами и с другими животными и просто радуются мелочам. Чего и вам желаем. Иногда очень полезно забыть обо всех проблемах и просто от души повеселиться, как это делают наши четвероногие друзья.

Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.