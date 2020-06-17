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    Жизнь

    Двухлетняя дочь Кайли Дженнер попала на обложку модного глянца (фото)

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    Миллиардерша Кайли Дженнер с дочерью - Двухлетняя дочь Кайли Дженнер попала на обложку модного глянца (фото)
    Миллиардерша Кайли Дженнер с дочерью
    instagram.com/kyliejenner

    Девочка позировала совсем как взрослая

    22-летняя Кайли Дженнер и ее двухлетняя дочь Сторми Уэбстер стали героинями нового номера чешского Vogue. Модная съемка проходила в условиях самоизоляции.

    Дочь самой молодой миллиардерши в мире к двум годам уже имеет своих поклонников, а по популярности может потягаться со многими взрослыми. Сторми очаровывает общественность прелестной улыбкой, стильными нарядами и модными прическами.

    Малышка имеет опыт в фэшен-съемках, поэтому спокойно позирует перед камерой. Только на этот раз ее и маму снимали через видеозвонки в Zoom, пока они были в самоизоляции в своем особняке в Лос-Анджелесе. Несколько фото предоставила и сама звезда, которая делала селфи.

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    Двухлетняя дочь Кайли Дженнер попала на обложку модного глянца (фото)
    Двухлетняя дочь Кайли Дженнер попала на обложку модного глянца (фото)
    Двухлетняя дочь Кайли Дженнер попала на обложку модного глянца (фото)
    instagram.com/kyliejenner

    Кайли опубликовала оригинальную обложку номера, тематикой которого стали сказки. Дженнер держала на руках дочь, слегка прислонив ее голову к своей. Портрет мамы и малышки был специально перевернут так, что глаз инстадивы попал во вторую букву названия журнала. Кайли сделала макияж с акцентом на глаза и губы, оставив волосы распущенными. А Сторми она сделала пучок. И у модели, и у ее дочери пронзительный взгляд.

     «Новая обложка с моей малышкой. Снято дома через мой айфон», — подписала снимок звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

    Фолловеры пришли в восторг от фото. Многие поздравили Кайли с таким знаменательным событием в жизни ее дочери. Другие же предложили инстадиве отдать Сторми в модельный бизнес.

    «Какие же вы красавицы», «Потрясающая обложка! Вы две принцессы», «Сторми позирует как взрослая», «Малышка, это такой прорыв! Поздравляю вас!», «Сторми очень фотогеничная», — написали пользователи.

    Дженнер также поделилась случайным фото, сделанным во время съемки. Кадр получился невероятно трогательным. На нем Сторми нежно прикоснулась своей маленькой ручкой к лицу мамы и вытянула губки, чтобы ее чмокнуть. Кайли закрыла глаза и приготовилась к поцелую.

     «Я настолько люблю этого ребенка, что взрываюсь от чувств... Иногда я смотрю на нее и плачу, понимая, что она больше никогда не будет такой маленькой. Кто бы мог подумать, что что-то крохотное может больше всего покорить твое сердце», — сделала признание молодая мама.

    Сторми — дочь Кайли Дженнер и рэпера Жака Уэбстера (Трэвис Скотт). Инстадива рассталась с музыкантом, но они поддерживают теплые отношения и вместе воспитывают малышку.

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    фотография Кардашьян селфи
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