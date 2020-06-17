Двухлетняя дочь Кайли Дженнер попала на обложку модного глянца (фото)



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Миллиардерша Кайли Дженнер с дочерью instagram.com/kyliejenner

Девочка позировала совсем как взрослая

22-летняя Кайли Дженнер и ее двухлетняя дочь Сторми Уэбстер стали героинями нового номера чешского Vogue. Модная съемка проходила в условиях самоизоляции.

Дочь самой молодой миллиардерши в мире к двум годам уже имеет своих поклонников, а по популярности может потягаться со многими взрослыми. Сторми очаровывает общественность прелестной улыбкой, стильными нарядами и модными прическами.

Малышка имеет опыт в фэшен-съемках, поэтому спокойно позирует перед камерой. Только на этот раз ее и маму снимали через видеозвонки в Zoom, пока они были в самоизоляции в своем особняке в Лос-Анджелесе. Несколько фото предоставила и сама звезда, которая делала селфи.

Кайли опубликовала оригинальную обложку номера, тематикой которого стали сказки. Дженнер держала на руках дочь, слегка прислонив ее голову к своей. Портрет мамы и малышки был специально перевернут так, что глаз инстадивы попал во вторую букву названия журнала. Кайли сделала макияж с акцентом на глаза и губы, оставив волосы распущенными. А Сторми она сделала пучок. И у модели, и у ее дочери пронзительный взгляд.

«Новая обложка с моей малышкой. Снято дома через мой айфон», — подписала снимок звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Фолловеры пришли в восторг от фото. Многие поздравили Кайли с таким знаменательным событием в жизни ее дочери. Другие же предложили инстадиве отдать Сторми в модельный бизнес.

«Какие же вы красавицы», «Потрясающая обложка! Вы две принцессы», «Сторми позирует как взрослая», «Малышка, это такой прорыв! Поздравляю вас!», «Сторми очень фотогеничная», — написали пользователи.

Дженнер также поделилась случайным фото, сделанным во время съемки. Кадр получился невероятно трогательным. На нем Сторми нежно прикоснулась своей маленькой ручкой к лицу мамы и вытянула губки, чтобы ее чмокнуть. Кайли закрыла глаза и приготовилась к поцелую.

«Я настолько люблю этого ребенка, что взрываюсь от чувств... Иногда я смотрю на нее и плачу, понимая, что она больше никогда не будет такой маленькой. Кто бы мог подумать, что что-то крохотное может больше всего покорить твое сердце», — сделала признание молодая мама.

Сторми — дочь Кайли Дженнер и рэпера Жака Уэбстера (Трэвис Скотт). Инстадива рассталась с музыкантом, но они поддерживают теплые отношения и вместе воспитывают малышку.