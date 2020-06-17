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    Жизнь

    Во Франции появились туалеты, приспособленные к условиям пандемии (фото)

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    Во Франции появились туалеты, приспособленные к условиям пандемии (фото)

    Воспользоваться туалетами могут только смелые

    Из-за карантина многие общественные места оказались закрыты: бары, рестораны, клубы, концертные залы и туалеты. И именно последним хочется уделить отдельное внимание, ведь когда запреты стали ослабляться, люди столкнулись с некоторой физиологической проблемой: оставалось либо терпеть, либо справлять нужду в кустах, на что сетуют жители Лондона.

    А французкие дизайнеры уже давно придумали туалеты, которыми можно пользоваться с минимальным риском. Но, предупреждаем, они для смелых.

    Во Франции начали появляться туалеты, приспособленные к пандемии

    На этой фотографии вы можете увидеть женский туалет Lapee, их уже можно увидеть на улицах Ренна, сообщает издание Dezeen. Эту модель разработали в 2019 году дизайнеры Джина Перье и Александр Эгебьерг. Туалеты Lapee были изначально предназначены для музыкальных фестивалей.

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    Во Франции появились туалеты, приспособленные к условиям пандемии (фото)
    Во Франции появились туалеты, приспособленные к условиям пандемии (фото)
    Во Франции появились туалеты, приспособленные к условиям пандемии (фото)
    Во Франции появились туалеты, приспособленные к условиям пандемии (фото)
    Во Франции появились туалеты, приспособленные к условиям пандемии (фото)
    Во Франции появились туалеты, приспособленные к условиям пандемии (фото)
    Во Франции появились туалеты, приспособленные к условиям пандемии (фото)
    Во Франции появились туалеты, приспособленные к условиям пандемии (фото)

    Человека, который пользуется таким туалетом, прикрывают закруглённые стенки. Примерно по такому принципу часто обустраиваются самодельные туалеты на стоянках в лесу. Ах да, прикрыта здесь будет только нижняя часть тела.

    Ступенька нужна, чтобы не оказываться в уязвимом положении, приседая, и оставаться примерно на одном уровне со стоящими людьми.

    В принципе, таким туалетом можно пользоваться и бесконтактно, но антисептик лишним не будет. Стенки также дезинфицируются и моются.

    А что же мужчины? Их тоже не оставили без подарка. В 2018 году дизайн-студия Faltazi разработала писсуар Uritrottoir. Они были установлены в Париже, но встретили протесты населения. Сейчас такие стали появляться в Шамбери.

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