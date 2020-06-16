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    Жизнь

    В сети делятся фото самых странных зданий Макдональдса со всего мира

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    В сети делятся фото самых странных зданий Макдональдса со всего мира

    Сеть знаменитых ресторанов быстрого питания существует с 1940-х,

    В Твиттере с лёгкой руки пользовательницы katrinkanova возникла спонтанная перепись самых специфических зданий McDonald’s в мире. С фотографиями.

    Сеть знаменитых ресторанов быстрого питания существует с 40-х, и за это время где их только не построили — тут есть и здания с колоннами, и летающие тарелки, и поезда с самолётами.

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    1. Фрипорт, Багамские острова
    2. Таупо, Новая Зеландия
    3. Ханчжоу, Китай
    4. Кембриджшир, Великобритания
    5. Индепенденс, Огайо, США
    6. Мельбурн, Австралия
    7. Барстоу, Калифорния, США
    8. Кристиансанн, Норвегия
    9. Грамаду, Бразилия
    В сети делятся фото самых странных зданий Макдональдса со всего мира
    В сети делятся фото самых странных зданий Макдональдса со всего мира
    В сети делятся фото самых странных зданий Макдональдса со всего мира
    В сети делятся фото самых странных зданий Макдональдса со всего мира

    «Пытаюсь описать другу, как выглядит Макдоналдс во Фрипорте. Это похоже на похоронное бюро снаружи и на дом престарелых внутри», «В Ханчжоу, Китай, есть Макдональдс, который разместили в бывшей резиденции президента Тайваня, и я ел там, потому что я слабовольный американец, которому необходима картошка фри», - подписывают фото пользователи сети.

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