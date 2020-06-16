В сети делятся фото самых странных зданий Макдональдса со всего мира



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Сеть знаменитых ресторанов быстрого питания существует с 1940-х,

В Твиттере с лёгкой руки пользовательницы katrinkanova возникла спонтанная перепись самых специфических зданий McDonald’s в мире. С фотографиями.

Сеть знаменитых ресторанов быстрого питания существует с 40-х, и за это время где их только не построили — тут есть и здания с колоннами, и летающие тарелки, и поезда с самолётами.

«Пытаюсь описать другу, как выглядит Макдоналдс во Фрипорте. Это похоже на похоронное бюро снаружи и на дом престарелых внутри», «В Ханчжоу, Китай, есть Макдональдс, который разместили в бывшей резиденции президента Тайваня, и я ел там, потому что я слабовольный американец, которому необходима картошка фри», - подписывают фото пользователи сети.