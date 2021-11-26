Джаред Лето признался, что торговал наркотиками в юности

Актера в юности был уволен с работы за торговлю наркотиками

Актер Джаред Лето рассказал о том, как в юности был уволен с работы в кинотеатре за торговлю наркотиками. Своими воспоминаниями актер поделился на шоу телеведущей Эллен ДеДженерес.

«Подростком я работал в кинотеатре, а потом меня уволили за то, что я из-под полы продавал траву. Люблю ходить в кино», — признался артист.

Лето заявил, что в те годы считал себя бизнесменом. Он также заметил, что «марихуану покупали под попкорн».

В годы молодости Лето продажа марихуаны была преступлением на всей территории США.

Недавно Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

«К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.

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«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.