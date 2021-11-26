Слава Каминская призналась, сколько стоит ее выступление на корпоративе

Артистка призналась, сколько стоят ее услуги

Популярная певица, экс-участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская в интервью Славе Демину призналась, сколько зарабатывает на корпоративах.

По словам артистки, ее сольный проект еще до сих пор не окупился. За последние несколько месяцев ей удалось собрать большую команду, которой она доверяет и советуется по выпуску песен и других шагов в карьере.

На вопрос, сколько стоит корпоратив с ее участием, она ответила неохотно – 8 тысяч евро за 10 песен. Что касается новогодней ночи, то ее услуги стоят вдвое дороже.

Что касается видеоклипа Slava Bogu, который звезда сольно выпустила в июне 2021 года, то Каминская отказалась называть сумму, которую оставила съемочной команде. Но намекнула, что более 10 тысяч долларов.

Ранее экс-участница «НеАнгелов» рассказала об издевательствах в группе.

По словам звезды, Слава постоянно ее пыталась унизить. Бывало и такое, что она начинала драку и вырывала ей волосы.

«Было и рукоприкладство. Она могла меня действительно ударить. Конечно, я могла ответить. Было и такое, что она набросилась на меня и вырывала волосы. Это было физически и морально больно», – поделилась Вика.

Недавно «Скотч» сообщал, что Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram серию кадров из отпуска, куда она поехала вместе со своими детьми – Лаурой и Леонардом. Также с ними находится и бывший муж артистки – Эдгар Каминский.

«Картина «Котики и мама» by папа», – подписала пост артистка.