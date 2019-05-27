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    Жизнь

    Джастин Бибер дал Хейли Болдуин милое прозвище

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    Джастин и Хейли Бибер - Джастин Бибер дал Хейли Болдуин милое прозвище
    Джастин и Хейли Бибер

    25-летний Джастин Бибер поделился новым умилительным фото с 22-летней Хейли Болдуин и придумал ей еще одно прозвище

    После свадьбы чувства музыканта и модели крепче с каждым днем, а романтики хоть отбавляй. На новом кадре Джастин обнимает Хейли, лежа на диване, и нежно целует ее в щеку. Оказалось, что певец каждый день дает супруге новое прозвище.

    «Сегодня она моя Гу-Гу», — подписал фото Джастин.

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    Джастин Бибер дал Хейли Болдуин милое прозвище
    Джастин Бибер дал Хейли Болдуин милое прозвище

    Goo Goo («Гу Гу») — это звук, который издает новорожденный ребенок. Что только музыкант не придумает, чтобы показать, насколько трепетно и с какой любовью он относится к Хейли. Чуть позже он поделился снимком из звукозаписывающей студи, где его сопровождала супруга.

    Ранее поклонники Бибера умилялись другим прозвищем, которое он дал Хейли. Более того, музыкант посвятил возлюбленной целую поэму, а она в ответ публично призналась ему в любви.

    Сейчас Бибер проходит лечение от затянувшейся депрессии. Поддержу и любовь он получает от своей молодой супруги, с которой недавно они переехали в новый особняк.

    Джерело: graziamagazine.ru

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