Гвинет Пэлтроу снялась в рекламе своей коллекции купальников



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Гвинет Пэлтроу

Смелая работа актрисы восхитила сеть

Собственные бренды купальников есть у Хайди Клум, Алессандры Амбросио, Кэндис Свейнпол и других звезд, которые в прошлом сами долго сотрудничали с бельевыми брендами.

Гвинет Пэлтроу никогда не была моделью, однако, запуская линию купальников G. Label, представленную на ее lifestyle-сайте Goop, она решила сняться в рекламном промо сама - позируя в минималистичном черном купальнике. Комплект, который примерила Гвинет, можно купить на сайте за 285 фунтов стерлингов.

Проект Goop уже принес Гвинет 250 миллионов долларов. И если раньше это было что-то в духе lifestyle-блога, где актриса давала своим поклонникам советы, как правильно питаться и вести здоровый образ жизни, то сейчас она активно продает на сайте вещи собственного производства, товары для дома и велнесса, проводит семинары, а недавно стала проводить вечеринки. Так, трехдневный Wellness Weekend Pass на коктейльную зож-вечеринку в Лондоне, которая состоится в июне, можно приобрести на сайте за 4500 фунтов. Принять в ней участие смогут 25 "goopies", как их называет Пэлтроу.

Джерело: Hello!