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    Жизнь

    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом

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    Меган Маркл и Елизавета ІІ - Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл и Елизавета ІІ

    Визит президента США в Великобританию намечен на июнь 2019 года

    Меган Маркл не будет присутствовать на встрече с Дональдом Трампом, так как находится в декретном отпуске. Лидер США приедет с визитом в Великобританию в июне.

    Хотя по протоколу герцогине Сассекской не обязательно присутствовать на встрече, декрет является идеальным предлогом, чтобы избежать общения с соотечественником, которого экс-актриса недолюбливает.

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    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
    Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом

    Это также позволит Меган уйти от искушения нарушить этикет, согласно которому королевские особы не могут высказывать свои политические взгляды.

    В 2016 году во время президентских выборов в США Маркл не скрывала, что поддерживает партию демократов, от которой была выдвинута Хиллари Клинтон. Она назвала Трампа женоненавистником и человеком, который сеет в обществе распри.

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