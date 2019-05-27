Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом



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Меган Маркл и Елизавета ІІ

Визит президента США в Великобританию намечен на июнь 2019 года

Меган Маркл не будет присутствовать на встрече с Дональдом Трампом, так как находится в декретном отпуске. Лидер США приедет с визитом в Великобританию в июне.

Хотя по протоколу герцогине Сассекской не обязательно присутствовать на встрече, декрет является идеальным предлогом, чтобы избежать общения с соотечественником, которого экс-актриса недолюбливает.

Это также позволит Меган уйти от искушения нарушить этикет, согласно которому королевские особы не могут высказывать свои политические взгляды.

В 2016 году во время президентских выборов в США Маркл не скрывала, что поддерживает партию демократов, от которой была выдвинута Хиллари Клинтон. Она назвала Трампа женоненавистником и человеком, который сеет в обществе распри.