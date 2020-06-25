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    Жизнь

    Дженнифер Энистон призналась, что роль в «Друзьях» заставила ее страдать

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    <p>51-летняя голливудская звезда Дженнифер Энистон разоткровенничалась о своей жизни.</p> <div></div> - Дженнифер Энистон призналась, что роль в «Друзьях» заставила ее страдать

    51-летняя голливудская звезда Дженнифер Энистон разоткровенничалась о своей жизни.

    Актриса заявила, что мучилась от того, что ее воспринимают как актрису одной роли

    Карьера бывшей жены Брэда Питта – актрисы Дженнифер Энистон - резко взлетела вверх из-за сериала «Друзья». В комедийном ситкоме Дженнифер сыграла девушку из состоятельной семьи по имени Рэйчел Грин, которая начала самостоятельную жизнь в Нью-Йорке.

    В образе этой героини Энистон пришлось пробыть десять лет. Актриса сообщила, что режиссеры ее не видели в другом амплуа, и это приносило ей глубокие душевные страдания. По словам Дженнифер, она все время пыталась доказать, что годится на другие роли.

    «Я просто изнуряла себя. Я не могла сбросить со спины образ Рэйчел Грин ради своей жизни. Я не могла сбежать от этого персонажа», — пояснила Энистон.

    Спасательным кругом для звезды оказалась драма «Хорошая девочка». Сыграв в ней главную роль, Дженнифер наконец смогла избавиться от негатива по отношению к своей карьере и обрела уверенность в себе.

    ««Хорошая девочка» был первым фильмом, когда я избавилась от имиджа Рэйчел, и смогла раствориться в ком-то, кто не был мне так близок. Но я ужасно нервничала. Думала, что я только девушка из квартиры в Нью-Йорке с фиолетовыми стенами», — цитирует Дженнифер Daily Mail.

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