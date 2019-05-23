Дженнифер Энистон впервые рассказала о своей встрече с Анджелиной Джоли



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Дженнифер Энистон

50-летняя актриса вспомнила о браке с Брэдом Питтом

После того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись, журналисты заговорили о воссоединении актера с Дженнифер Энистон. Звезда сериала «Друзья» опровергла слухи возращении к бывшему мужу, но рассказала Vanity Fair о своей единственной очной встрече с Анджелиной Джоли.

Женщины впервые случайно встретились на парковке Лос-Анджелеса в 2004 году, незадолго до начала съемок в фильме «Мистер и миссис Смит». Дженнифер, узнав напарницу мужа, поздоровалась и призналась, что Брэд очень рад сотрудничеству с ней.

«В тот день я остановилась перед Анджелиной и представилась. Мы встретились на автомобильной парковке, недалеко от локации, где снимались «Друзья». Я сказала: «Брэд так рад, что будет работать с вами. Надеюсь, что вы хорошо проведете время»», — рассказала Энистон.

Энистон также призналась изданию, что как только начались съемки в фильме «Мистер и миссис Смит», она почувствовала, что в отношениях начинается разлад. Актриса поняла, что Питт увлекся другой женщиной, но она не хотела в это верить.

«На данном этапе меня уже ничего бы не удивило, но я бы хотела ему верить. Это по‑настоящему неприятно», — сказала актриса.

Брэд Питт ушел от Дженнифер Энистон в 2005 году. За время брака у знаменитостей не появилось детей.

Джерело: graziamagazine.ru