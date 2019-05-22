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    Марго Робби показала неидеальную фигуру в купальнике на французском пляже

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    <p>Марго Робби&nbsp; &nbsp;</p> <p>Фото: instagram.com/redcarpetmood/</p> - Марго Робби показала неидеальную фигуру в купальнике на французском пляже

    Марго Робби   

    Фото: instagram.com/redcarpetmood/

    Папарацци застали голливудскую актрису за водными процедурами

    Вчера Марго Робби вместе с коллегами по съемочной площадке Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо представила в Каннах свой новый проект – фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где 28-летняя актриса исполнила роль Шерон Тейт. А незадолго до этого использовала по назначению свободное время на Лазурном берегу, расслабляясь и показывая свою спортивную фигуру на пляже Eden Roc.

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    Марго Робби показала неидеальную фигуру в купальнике на французском пляже
    Марго Робби показала неидеальную фигуру в купальнике на французском пляже
    Марго Робби показала неидеальную фигуру в купальнике на французском пляже
    Марго Робби показала неидеальную фигуру в купальнике на французском пляже
    Марго Робби показала неидеальную фигуру в купальнике на французском пляже
    Марго Робби показала неидеальную фигуру в купальнике на французском пляже
    Марго Робби показала неидеальную фигуру в купальнике на французском пляже
    Фото: instagram.com/redcarpetmood/

     Читайте также: Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
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