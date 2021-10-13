Погладила котика. Юлия Тимошенко в модном образе умилила своих поклонников
Политик продемонстрировала свою любовь к животным
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с рабочим визитом посетила Сумскую область. Фото нардеп опубликовала в своем Инстаграме.
Юлия Владимировна появилась в элегантном черном пальто, белой рубашке, черных капроновых колготках и черной юбке длины миди. Ее аутфит дополнили черные туфли на умопомрачительных каблуках.
Любимая прическа с низким хвостом, оптические очки в изысканной оправе и лаконичные серьги завершили эффектный образ нардепа.
На Сумщине Тимошенко встретили не только местные жители, но и котик. Политик даже присела, чтобы его поласкать. Котику такие ласки народного депутата очень понравились.
«Были в деревне. Гладила котиков», – подписала фотографию Тимошенко.
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