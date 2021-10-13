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    Погладила котика. Юлия Тимошенко в модном образе умилила своих поклонников

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    Юлия Тимошенко - Погладила котика. Юлия Тимошенко в модном образе умилила своих поклонников
    Юлия Тимошенко
    instagram.com/yulia_tymoshenko/

    Политик продемонстрировала свою любовь к животным

    Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с рабочим визитом посетила Сумскую область. Фото нардеп опубликовала в своем Инстаграме.

    Юлия Владимировна появилась в элегантном черном пальто, белой рубашке, черных капроновых колготках и черной юбке длины миди. Ее аутфит дополнили черные туфли на умопомрачительных каблуках.

    Любимая прическа с низким хвостом, оптические очки в изысканной оправе и лаконичные серьги завершили эффектный образ нардепа.

    instagram.com/yulia_tymoshenko/
    instagram.com/yulia_tymoshenko/

    На Сумщине Тимошенко встретили не только местные жители, но и котик. Политик даже присела, чтобы его поласкать. Котику такие ласки народного депутата очень понравились.

    «Были в деревне. Гладила котиков», – подписала фотографию Тимошенко.

    Ранее «Скотч» показывал забавное видео, как соратниц Зеленского «Юзик» едва влез в элитный Mercedes.

    Отмечается, что утром 5 октября Корявченкова зафиксировали в «Новопечерских Липках», когда он садился в машину Mercedes-Benz S-Class 500, стоимость которого оценивается минимум в $205 тысяч.

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    Теги: знаменитости мода и красота Юлия Тимошенко как быть модным кот
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    Погладила котика. Юлия Тимошенко в модном образе умилила своих поклонников