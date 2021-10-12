«Игра в кальмара». Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала

Музыкант решил сделать коллаж из своего фото и фото звезды и ошеломил сеть

Недавно подписчик украинского музыканта Сергея Бабкина сравнил его со звездой южнокорейского сериала «Игра в кальара». Артист заметил сходство и сделал фотоколлажи, где разместил свой снимок и снимок актера Ли Джон-джэ.

Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

«В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-джэ, кстати», – поделился Бабкин.

Поклонники удивлены сходством певца с корейским актером. Об этом они активно пишут в комментариях.

Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.