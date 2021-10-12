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    «Игра в кальмара». Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала

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    Певец Сергей Бабкин - «Игра в кальмара». Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала
    Певец Сергей Бабкин
    instagram.com/babkin_official/

    Музыкант решил сделать коллаж из своего фото и фото звезды и ошеломил сеть

    Недавно подписчик украинского музыканта Сергея Бабкина сравнил его со звездой южнокорейского сериала «Игра в кальара». Артист заметил сходство и сделал фотоколлажи, где разместил свой снимок и снимок актера Ли Джон-джэ.

    Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

    «В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-джэ, кстати», – поделился Бабкин.

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    «Игра в кальмара». Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала
    «Игра в кальмара». Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала
    instagram.com/babkin_official/

    Поклонники удивлены сходством певца с корейским актером. Об этом они активно пишут в комментариях.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости Сергей Бабкин шоу-бизнес
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    «Игра в кальмара». Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала