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    Жизнь

    Джулия Робертс призвала сделать все общественные туалеты гендерно-нейтральными

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    Джулия Робертс - Джулия Робертс призвала сделать все общественные туалеты гендерно-нейтральными
    Джулия Робертс

    Вопрос гендерной идентичности в последнее время стоит очень остро

    Знаменитости всё чаще одевают сыновей в платья, а дочерей стригут под мальчиков, активно поддерживают трансгендеров в спорте, а также выступают за гендерную нейтральность. Одной из таких звезд стала Джулия Робертс, которая на своей странице в Instagram призвала сделать все общественные туалеты гендерно-нейтральными.

    За последние пару лет на эту спорную тему высказывались обычные интернет-пользователи, журналисты и знаменитости. По мнению некоторых изданий, подобные уборные необходимы по всему миру, чтобы трансгендеры и те, чья внешность не совпадает с их гендерным самоощущением, не сталкивались с дискриминацией. В этот вторник Джулия Робертс опубликовала фото, на котором позирует, указывая на табличку с представителями обоих полов. «Хотела бы я, чтобы все они были такими», — написала актриса.

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    Публикация от Julia Roberts (@juliaroberrts)

    В историях Instagram звезда призвала всех своих поклонников сделать пожертвование для некоммерческой организации GLSEN. «Эта организация делает школы безопасными для всех учащихся, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Я сделала пожертвование и теперь прошу об этом вас», — сказала Робертс. В комментариях к посту ее поддержали Джош Бролин и супруга Тома Хэнкса Рита Уилсон, которая согласилась с необходимостью сделать гендерно-нейтральные туалеты обычным явлением.

    Джерело: popcornnews

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