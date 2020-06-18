Эффектные сестры-близняшки пленили Instagram роскошными волосами (фото)



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Близняшки ведут блог о естественных волосах

Сестры-близняшки Чиприана Куан и ТК Wonder — успешные модели, звезды Инстаграм и обладательницы невероятных супер-объемных натуральных волос. Стоит сестрам выйти на улицу, все прохожие оборачиваются в их сторону, чтобы получше рассмотреть красавиц с копной роскошных волос.

Девушки признаются, что в детстве не любили свои локоны: «С самого начала я ненавидела свои волосы, они доставляли мне много проблем», - рассказывает Чиприана. Но в какой-то момент сестры перестали их выпрямлять и стали растить волосы такими, какими им даровала их сама природа. Это и сделало девушек настоящими королевами натуральных локонов, вызывающими восхищение у людей по всему миру.

«Я думаю, что дело дошло до того, что к людям, носящим натуральные волосы, особенно чернокожим, стали относиться с пренебрежением, это легло клеймом на естественные волосы и прически в стиле афро, - говорит ТК Wonder, - Мы хотим разрушить эти стереотипы и избавить людей с естественными волосами от унизительного отношения».

Близняшки ведут блог о естественных волосах «Urban Bush Babes». С помощью него они призывают других девушек полюбить свои натуральные волосы и принять их естественную красоты - так же, как когда-то сделали сами. Благодаря агитации за свободу быть собой, сестры-красавицы стали кумирами и примером для многих женщин по всему миру.