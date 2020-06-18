Звезда «Сумерек» сыграет принцессу Диану в новом фильме



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Голливудская актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»

Режиссер уверен, что Кристен настолько разноплановая и интересная актриса, что идеально справится с ролью

Голливудская актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»: об этом сегодня сообщил режиссер картины Пабло Ларраин. Известно, что лента расскажет о судьбоносных рождественских каникулах в начале 90-х годов, когда «сказка» Дианы и принца Чарльза закончилась и леди Ди решила подать на развод и освободиться от бремени будущей королевы. Работа над картиной начнется в 2021 году.

«Нам всем в детстве читали сказки. Обычно принц находит принцессу, делает ей предложение и в конце концов она становится королевой. Но когда кто-то решает не быть королевой и говорит, что лучше будет собой, это серьезное решение, сказка переворачивается с ног на голову. Меня всегда это удивляло, я думал, что это очень тяжело. В этом будет суть фильма», - заявил Пабло Ларраин.

Режиссер уверен, что Кристен настолько разноплановая и интересная актриса, что идеально справится с ролью.

«Кристен — одна из лучших современных актрис. Она может быть загадочной, хрупкой и сильной одновременно, а это то, что нам нужно. Как режиссер я ищу того, кто сможет передать всю драму одними глазами», - Пабло Ларраин