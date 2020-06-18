Уморительные снимки дикой природы, которые поднимут вам настроение



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Собрали для вас не слишком удачные, но веселые фотографии природы

Фотографировать дикую природу дело непростое, и даже профессионалы в этом деле, занимающие призовые места в различных мировых конкурсах, иногда допускают ошибки и делают неудачные снимки. Что уж говорить о простых смертных, которые решают иногда сфоткать милую зверушку в лесу или на озере.

Специально для самых «удачливых» фотографов в соцсетях Facebook и Instagram была создана группа под названием «Дрянные снимки дикой природы», которая быстро стала невероятно популярной. Ведь даже очень плохие фото порой получаются настолько уморительными, что ими жизненно необходимо с кем-нибудь поделиться.

Мы собрали для вас не слишком удачные, но веселые фотографии природы, которые вряд ли станут призерами на конкурсе National Geographic, но точно поднимут настроение.