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    Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном

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    Стефани Адамс с сыном - Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном
    Стефани Адамс с сыном

    В Нью-Йорке из окна отеля Gotham выпала бывшая модель Playboy Стефани Адамс

    Вместе с ней из окна выпал ее семилетний сын. В пентхаусе-люксе она зарегистрировалась еще в четверг.

    ело модели и ее сына нашли на внутреннем дворе второго этажа гостиницы.

    Последнее время Адамс судилась со своим экс-супругом за ребенка. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства этого дела и ее смерти. На данный момент правоохранители больше всего склоняются к версии о самоубийстве, пишет BBC

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    Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном
    Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном
    Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном
    Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном
    Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном
    Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном
    Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном
    Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном
    Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном
    Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном

    Последнее судебное заседание прошло в Верховном суде Манхэттена в среду. В этот день судья лишил ее разрешения на поездку с сыном в Европу.

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