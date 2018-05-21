Экс-модель журнала Playboy выпала с 25 этажа вместе со своим сыном

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Стефани Адамс с сыном

В Нью-Йорке из окна отеля Gotham выпала бывшая модель Playboy Стефани Адамс

Вместе с ней из окна выпал ее семилетний сын. В пентхаусе-люксе она зарегистрировалась еще в четверг.

ело модели и ее сына нашли на внутреннем дворе второго этажа гостиницы.

Последнее время Адамс судилась со своим экс-супругом за ребенка. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства этого дела и ее смерти. На данный момент правоохранители больше всего склоняются к версии о самоубийстве, пишет BBC.

Последнее судебное заседание прошло в Верховном суде Манхэттена в среду. В этот день судья лишил ее разрешения на поездку с сыном в Европу.