Знаменитая супермодель снялась в эффектном видео на улицах Парижа

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Кендалл Дженнер

Сестра Ким Кардашьян позирует рядом с конем

22-летняя американская модель Кендалл Дженнер снялась в нежной и стильной рекламе «Встреча» (The Encounter) для бренда Longchamp. Французский бренд показал, как по улицам Парижа модель бежит навстречу коню.

Поскольку сама Кендалл увлекается конным делом, то для нее съемки в ролике для этого бренда стали настоящим наслаждением. Рекламный ролик бренда мужских, женских аксессуаров и багажа показал запыхавшуюся героиню, которая бежит по улицам предрассветного Парижа и в конце обнимает за голову коня на лестнице базилики Сакре-Кер на Монмартре.

Режиссером видеоработы стал Джон Кристофер Пина. Дженнер выглядела с лошадью очень гармонично и чувственно.

Джерело: 24 канал