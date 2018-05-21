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    Знаменитая супермодель снялась в эффектном видео на улицах Парижа

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    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер

    Сестра Ким Кардашьян позирует рядом с конем

    22-летняя американская модель Кендалл Дженнер снялась в нежной и стильной рекламе «Встреча» (The Encounter) для бренда Longchamp. Французский бренд показал, как по улицам Парижа модель бежит навстречу коню.

    Поскольку сама Кендалл увлекается конным делом, то для нее съемки в ролике для этого бренда стали настоящим наслаждением. Рекламный ролик бренда мужских, женских аксессуаров и багажа показал запыхавшуюся героиню, которая бежит по улицам предрассветного Парижа и в конце обнимает за голову коня на лестнице базилики Сакре-Кер на Монмартре.

    Режиссером видеоработы стал Джон Кристофер Пина. Дженнер выглядела с лошадью очень гармонично и чувственно.

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    Джерело: 24 канал

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